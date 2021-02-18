اليوم السابع
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تحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب بمنطقة مهجورة فى أطفيح بالجيزة

الخميس، 18 فبراير 2021 07:24 م
تحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب بمنطقة مهجورة فى أطفيح بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على جثة شاب، ملقاة بمنطقة خالية من السكان، بمنطقة أطفيح، وتوصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة خالية من السكان، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب، يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية.

توصل رجال المباحث لهوية الشاب المعثور على جثته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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