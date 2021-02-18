تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد ورود تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء مصطفى البش و إبراهيم الطويل معاونى مباحث مركز منوف من ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، وطلقتان لذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، حال استقلالهم مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب 6 وقائع سرقة.

كما تم ضبط 4 دراجات نارية، ومركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية داخل مخزن ملك أحد المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.