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تأجيل محاكمة سفاح الجيزة لاتهامه بقتل صديقه ببولاق الدكرور لجلسة 24 فبراير

الخميس، 18 فبراير 2021 02:37 م
تأجيل محاكمة سفاح الجيزة لاتهامه بقتل صديقه ببولاق الدكرور لجلسة 24 فبراير هيئة المحكمة
كتب سليم على

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قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل،  المتهم بقتل صديقه رضا عبد اللطيف حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه لجلسة 24 فبراير الجارى.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق، وطلبت شقيقة المجني عليه تعويضا مدنيا مؤقتا قدره مليون وواحد .
 
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
 
 

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