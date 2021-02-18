اليوم السابع
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تأثير الكافيين على بنية الدماغ مؤقت ولا يرتبط بقلة النوم.. دراسة توضح

الخميس، 18 فبراير 2021 05:00 ص
تأثير الكافيين على بنية الدماغ مؤقت ولا يرتبط بقلة النوم.. دراسة توضح القهوة - صورة أرشيفية
كتب - محمود جلال

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كشف باحثون من جامعة بازل بسويسرا أن تناول الكافيين بانتظام يمكن أن يغير المادة الرمادية للدماغ، ولكنه تأثير مؤقت لا يتربط بقلة النوم، خلاف الكثير من الدراسات، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.

وأظهرت الدراسة أن تناول الكافيين بانتظام يؤثر على بنية الدماغ ولا يسبب قلة النوم، حيث أجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة الدكتورة كارولين ريتشيرت والبروفيسور كريستيان كاجوشن من جامعة بازل، ومستشفى الطب النفسي في جامعة بازل.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الكافيين يؤثر على بنية الدماغ، ولاحظ الباحثون تغيرات فى القشرة الدماغية، وتشير المادة الرمادية إلى أجزاء من الجهاز العصبي المركزي تتكون أساسًا من أجسام الخلايا  العصبية، بينما تتكون المادة البيضاء أساسًا من المسارات العصبية، وهي الامتدادات الطويلة للخلايا العصبية.

وشارك في الدراسة مجموعة من 20 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، وجميعهم يشربون القهوة بانتظام يوميًا تم إعطاؤهم أقراصًا لتستغرق فترتين لمدة 10 أيام، وطُلب منهم عدم تناول أي كافيين آخر خلال هذا الوقت خلال فترة الدراسة، تلقوا أقراصا تحتوى على مادة الكافيين، وأقراصا بدون مكونات فعالة (دواء وهمي)، في نهاية كل فترة قام الباحثون بفحص حجم المادة الرمادية للأشخاص عن طريق مسح الدماغ، كما قاموا بفحص جودة نوم المشاركين في مختبر النوم من خلال تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ (EEG).

وعلى الرغم من أن الكافيين يبدو أنه يقلل من حجم المادة الرمادية إلا أنه بعد 10 أيام فقط من الامتناع عن تناول القهوة، تجدد بشكل كبير في الأشخاص الخاضعين للاختبار، ويقول رايشرت إنه يبدو أن التغييرات في مورفولوجيا الدماغ مؤقتة، لكن المقارنات المنهجية بين شاربي القهوة وأولئك الذين يستهلكون القليل من الكافيين أو لا يستهلكونها على الإطلاق كانت غير موجودة حتى الآن.


بنية الدماغ

القهوة

اضرار القهوة

خلايا العصبية

تاثير قهوة

الصحة

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