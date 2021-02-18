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"بيج رامى" يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى

الخميس، 18 فبراير 2021 12:41 م
"بيج رامى" يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى بيج رامى
كتب أحمد مصطفى

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وصل البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام،  إلى نادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.

كانت قد وقعت شركة "مصر للطيران"، بروتوكول رعاية لـ بيج رامي الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام.

تضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.

بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (2)
بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (2)

 

بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (3)
بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (3)

 

بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (4)
بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (4)

 

بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (5)
بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (5)

 

بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (6)
بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (6)

 

بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (7)
بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (7)

 

بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (1)
بيج رامى يصل نادى إيرسبورت بالطيران المدنى وسط حضور إعلامى (1)

 


بيج رامى

نادى ايرسبورت

مصر للطيران

احتفالية ايرسبورت

وزارة الطيران

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