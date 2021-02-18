بوليتيكو: مشرعون ديمقراطيون يخشون تداعيات كارثية لخطة بايدن لإصلاح الهجرة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية إن الديمقراطيين فى تكساس وغيرها من الولايات التى كانت فيها الهجرة قضية أساسية يشعرون بقلق متزايد من أن البيت الأبيض يسير نحو ضجة سياسية فى حماية للتخلص من سياسات إدارة ترامب إزاء الهجرة.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لم ينفذ بعد تغييرات سياسية واسعة، فلا يزال إبعاد الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية المكسيكية قائما، ولا تزال عمليات الترحيل جارية، ولا يوجد حتى الآن سبيل أمام المهاجرين غير الشرعيين للحصول على الجنسية الأمريكية.

إلا أن الخطاب الأكثر لطفا والتغييرات المتواضعة التى أعلنتها إدارة بايدن حتى الآن، مثل قبول بعض المهاجرين الذين انتظروا فى المكسيك لأشهر والإعلان عن وقف عمليات الترحيل، تثير احتمالات تدفق جديد للمهاجرين الذين يدخلون البلاد. وهناك بالفعل زيادة طفيفة فى عدد المهاجرين المتجهين إلى الحدود وقد عبر بعضهم وأدخلوا فى بعض المجتمعات التى تصارع الوباء، ونظام الرعاية الصحية التى ذى يعانى من الضغط وارتفاع معدلات البطالة.

ومع استعداد البيت الأبيض والكونجرس لإصدار مشروع قانون واسع لإصلاح الهجرة اليوم الخميس، يخشى بعض المشرعين من أن رسائل الحزب الديمقراطى كانت مبكرة للغاية.

وقال النائب فنسينت جونزاليس، أحد ثلاث ديمقراطيين يمثلون تكساس إن الطريقة التى يتم بها هذا الأمر حتى الآن كارثية ووصفة لكارثة فى ظل الجائحة. وأضاف أن الحزب يجب أن يشعر بالقلق، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون له تداعيات سلبية عليهم. من جانبه قال النائب هنرى كويلار، أنه كان يثير المخاوف حتى من قبل الانتخابات بأن الخطوات المفاجئة لعكس اتجاه ترامب ستسفر عن زيادة أعداد المهاجرين على الحدود.