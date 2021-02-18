بولندا تسجل 9073 إصابة جديدة بـ"كورونا" و273 حالة وفاة في 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، تسجيل 9 آلاف و73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و614 ألفًا و446 شخصًا.

وذكرت الوزارة - في بيان أورده موقع "بولاند.إن" - أن عدد الوفيات ارتفع إلى 41 ألفًا و582 شخصًا عقب تسجيل 273 حالة وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أن عدد المتعافين من الوباء بلغ مليون و358 ألفًا و666 شخصًا حتى الآن، في حين وصل عدد الحالات النشطة إلى 214 ألفًا و198 مريضًا.

يُذكر أن حوالي مليونين و384 ألفًا و794 شخصًا قد حصلوا على لقاح "كورونا" في بولندا منذ بدء توافر اللقاح بالبلاد في شهر يناير الماضي.

جدير بالذكر أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 109 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و400 ألف شخص.