بورصة دبى تتحول للتراجع بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط سهم إعمار

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسراً 18.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2576.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 116 مليون سهم محققة ما قيمته 179 مليون درهم من خلال تنفيذ 2567 صفقة لعدد 37 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.23%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والسلع بنسبة 1.27%، 0.78%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.51%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10.74%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.5 مليون ورقة بقيمة 42.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.33%.

في سياق متصل قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، إن الشركة أعربت عن تأكيدها المضطرد للسوق، أنها تستكشف باستمرار فرص الاستحواذ المحتملة فيما يتعلق بأصول تبريد المناطق الرئيسية الموجودة سواء في الإمارات العربية المتحدة أم على نطاق أوسع على الصعيد الدولي كجزء من استراتيجية النمو الشاملة لتوليد قيمة لأصحاب المصلحة، كجزء من هذه الاستراتيجية، ولذا فهي تدرس الاستحواذ المحتمل على أصول تبريد المناطق الموجودة في مطار دبي الدولي.

في سياق آخر أعلن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، وقرر المجلس اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحديد يوم 24 مارس المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العامة السنوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.