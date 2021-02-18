بلينكن: يجب التزام إيران بالاتفاق النووى كشرط لعودة واشنطن للتفاوض

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه يجب التزام إيران الصارم بالاتفاق النووى كشرط لعودة واشنطن للتفاوض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أكد بيان أمريكى أوروبى على ضرورة عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بشأن الاتفاق النووى الإيرانى.

وقال البيان الأمريكي الأوروبى، أنه يجب تعزيز الاتفاق النووى بالتشاور مع دول المنطقة، مطالبا إيران بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية إضافية.

فيما قال بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نرحب بنية الولايات المتحدة الأمريكية العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب بيان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة.

كما دعا بيان أمريكى وفرنسى وألماني وبريطاني إلى وضع حد للنزاع اليمني.