وذكر قسم الرعاية الصحية في البلدة أن نحو 30 ألف شخص تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر مؤهلون للحصول على اللقاح.



وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الذين يحصلون على لقاح فايزر سيتلقون جرعتين من اللقاح ولذا سيتسلمون ضعف قيمة الهدية أي ألفين ين.

وقال مسئول حكومي في البلدة إن مياشيرو ستنفذ هذه الخطة كمشروع استثنائي خاص بها بهدف رفع معدل التلقيح وتنشيط الاقتصاد المحلي.