بريطانيا تدرس إضافة الولايات المتحدة وإسبانيا لـ"القائمة الحمراء" بسبب كورونا

كتبت: نهال ابو السعود

قالت صحيفة ذا ميرور البريطانية، إن إسبانيا والولايات المتحدة من المحتمل أن يكونوا أحدث الإضافات إلى "القائمة الحمراء" للبلدان التي يتعين على المسافرين فيها الحجر الصحي في الفنادق.

يقال إن المسؤولين يفكرون في توسيع قائمة البلدان التي يجب على المسافرين الدخول في عزل صحى إجباري لدي وصولهم للمملكة في فندق معتمد من الحكومة.

وسيتم فحص البيانات الأخيرة حول مخاطر المتغيرات الجديدة من إسبانيا والولايات المتحدة قبل أن يقرر الوزراء في لجنة عمليات كوفيد التابعة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع ما إذا كان ينبغي إدراجهم في القائمة.

دخل الإجراء الجديد الذي يهدف إلى معالجة انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا حيز التنفيذ هذا الأسبوع، هذا يعني أن مواطني المملكة المتحدة أو المقيمين العائدين من 33 دولة من دول "القائمة الحمراء" - المكونة من النقاط الساخنة لمتغيرات كورونا- مطالبون بالحجر الصحي في الفنادق لمدة 10 أيام.

ذكرت صحيفة ديلي تلجراف في وقت سابق، أن متحدثًا باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قال: "إذا تمت إضافة المزيد من البلدان إلى" القائمة الحمراء "، وبدأت أعداد الركاب من دول" القائمة الحمراء "في الازدياد ، فنحن على استعداد لتطبيق الإدارة مرافق الحجر الصحي في المطارات المطلوبة"، وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب ، ولدينا خطط طوارئ موسعة تعتمد على الوضع المتغير."، وسيجتمع الوزراء الأسبوع المقبل حيث يقال إنهم سيقررون ما إذا كان ينبغي إضافة البلدين إلى القائمة.