بدء حجز قداسات صيام يونان بمطرانية جرجا اليوم.. وهذه الشروط

كتب مايكل فارس

أعلنت مطرانية جرجا للأقباط الأرثوذكس، آليات وطرق حجز قداسات صيام يونان الذى سيبدأ الأقباط صيامه الاثنين المقبل.

وأوضحت المطرانية، سيتم إتاحة على الموقع المخصص لحجز القداسات بدء من اليوم الخميس، الساعة7 مساء، كما سيتيح الموقع الحجز على قداسات صَوَمّ نينوى لحضور قداس واحد فقط خلال الصوم فى أى من كنائس المطرانية، وبالنسبة لحجز قداس الأحد المقبل، سيكون أخرى موعد لحجز القداس الخميس 5 مساءا.

ووضعت المطرانية فى بيان لها، تنبيهات بخصوص حضور القداسات، وهى ضرورة إدخال بيانات الاسم و الرقم القومى بشكل صحيح و والاحتفاظ بكود الحجز، لاستخدامه فى حالة إلغاء الحجز، وعدم إدخال بيانات أكثر من شخص فى مربع ( الاسم ) عند الحجز، وفى حالة إدخال بيانات غير صحيحة عن الاسم أو الرقم القومى سوف يقوم الموقع بإلغاء الحجز تلقائيا دون الرجوع لصاحب الحجز حتى مع ظهور رسالة تأكيد الحجز.

وطالبت المطرانية الحضور بضرورة الالتزام بعدم الحضور بدون حجز مسبق، والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و إحضار أدوات الحماية الشخصية، مؤكدة أن الأمانة تقتضى بعدم حضور أى شخص تظهر عليه أى من أعراض فيروس كورونا، أو يكون مخالط لشخص عصاب أو مشتبه فى إصابته.