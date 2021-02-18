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بايدن: إدارتنا ستوسع نطاق اختبار كورونا للمدارس والمجتمعات المحرومة

الخميس، 18 فبراير 2021 11:45 ص
بايدن: إدارتنا ستوسع نطاق اختبار كورونا للمدارس والمجتمعات المحرومة الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أنه قام بتوسيع نطاق اختبارات فيروس كورونا للمدارس والمجتمعات المحرومة من الاختبارات، فضلا عن زيادة تصنيع مستلزمات الاختبار، وغردت بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "أعلنت اليوم أن إدارتنا سوف توسع نطاق اختبار COVID-19 للمدارس والمجتمعات المحرومة، زيادة تصنيع مستلزمات الاختبار".

بايدن على تويتر
بايدن على تويتر

 

وأضاف الرئيس جو بايدن، أنهم سيقومون أيضا بزيادة تسلسل الجينوم "المحتوى الوراثي"لتتبع السلالات الناشئة من فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه الخطوات ستعمل على توسيع نطاق الاختبار والمساعدة في السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وتتوقع إدارة الرئيس بايدن، تأخيرات في شحنات لقاح كورونا بسبب العواصف الشتوية الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أكد متحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث تأثر اثنان على الأقل من مراكز الشحن التى تعتمد عليها ولايات متعددة فى توزيع اللقاحات بالعواصف، ويتوقع المسؤولون الفيدراليون استمرار التأخير لعدة أيام.

 

وقال المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفيدراليين في بيان: "يعمل مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفيدراليون عن كثب مع السلطات القضائية، وكذلك شركاء التصنيع والشحن، لتقييم الظروف الجوية والمساعدة في التخفيف من التأخير المحتمل فى التسليم والإلغاء".

 

ويشمل محورا الشحن المعروفان المتأثران في ممفيس بولاية تينيسي ولويزفيل بولاية كنتاكي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، من غير الواضح عدد جرعات اللقاح التي تأثرت بتأخير الشحن، لكن مسؤولين من ولايات عديدة قالوا إنهم يتوقعون تأخيرات، بما في ذلك كولورادو وإلينوي ومينيسوتا وتكساس.

 

وقال كريس إريسمان من وزارة الصحة في مينيسوتا إن مقدمي الرعاية الصحية في الولاية قد يضطرون إلى إعادة جدولة المواعيد بسبب التأخير، وفي الوقت نفسه ، أغلق عدد من المدن في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك شيكاغو وممفيس ودالاس ، مواقع التطعيم بسبب عواصف الشتاء.

 

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة بايدن، أنها ستزيد مخصصات اللقاحات الأسبوعية للولايات، بنسبة 23% من 11 مليون جرعة إلى 13.5 مليون.


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