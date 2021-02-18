انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم فى سماء الإسماعيلية.. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة الإسماعيلية، التى تتعرض لطقس سيئ، من رياح وانخفاض فى درجات الحرارة، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين، ومن المتوقع استمرار الطقس السيئ حتى مساء اليوم، ثم يبدأ الطقس فى الأستقرار، واصل درجة الحرارة اليوم فى "عروس القنال" إلى 10 درجات، بينما العظمى 16 درجة.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إن الملاحة فى القناة لم تتأثر بشدة الرياح أو الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة، مؤكدًا أن الملاحة منتظمة فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 16، وبورسعيد الصغرى 09 العظمى 16، ودمياط الصغرى 09 والعظمى 16، والزقازيق الصغرى 08 والعظمى 16، والسويس الصغرى 10 والعظمى 15، والعريش الصغرى 08 والعظمى 15.