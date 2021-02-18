النيابة العامة تغلق اليوم باب تلقى طلبات الراغبين من موظفى الدولة فى العمل بإداراتها

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

فى الثالثة عصر اليوم الخميس تغلق النيابة العامة باب تلقى طلبات موظفى جهات الدولة المختلفة الراغبين فى النقل للعمل بالوظائف الشاغرة بالنيابة، بحيث لن تقبل أى طلبات بعد هذا التوقيت. وبدأت النيابة العامة استقبال الطلبات منذ السبت 30 يناير الماضى، وحتى اليوم الخميس، من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا.

وأعلنت النيابة العامة عن حاجة إدارة النيابات لعدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية فى مختلف محافظات الجمهورية، وفقا للآتى:

أولًا: باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة شريطة أن يكون المتقدم:

• يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى.

• يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

• حاصل 8على مؤهل عال مناسب.

ثانيا: كاتب بالدرجات الكتابية التالية: الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة شريطة أن يكون المتقدم:

• أن يجيد المتقدم بشكل تام القراءة والكتابة.

• أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي.

• أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية.

• حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

المزايا:

يتمتع المنقولون للعمل بالنيابات بمختلف المحافظات بالمزايا التالية:

1. يتقاضى المنقولين كافة البدلات التي تصرف للعاملين بالنيابة العامة.

3. يتقاضى المنقولين مستحقاتهم المالية والتي لا تقل عما كانوا يتقاضونه قبل النقل تقريبا.

4- مراعاة التوزيع الجغرافي (محل السكن) للعاملين بحيث الحاق الموظف بالنيابة في محيط سكنه.

الشروط العامة للمتقدم:

النوع: ذكر / أنثى.

السن: لا يزيد المتقدم عن 45 عاما وقت التقدم للإعلان.

المستندات المطلوبة:

1. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.

2. صورة من المؤهل الدراسي.

3. صورة من بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف.

4. الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.

5. موافقة جهة العمل علي النقل بالدرجة المالية.

6.موافقة الموظف على النقل للعمل بالنيابة العامة.

7.تتقدم الطلبات بالإدارة المركزية للتنظيم والادارة بالدور الثامن بالهيئة.

8.الوطنية للإعلام وذلك في مدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.