اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 06:21 م
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الناتو يعلن رفع عدد قواته فى العراق إلى 8 أضعاف

الخميس، 18 فبراير 2021 05:58 م
الناتو يعلن رفع عدد قواته فى العراق إلى 8 أضعاف ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن حلف شمال الأطلسى قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص، بحسب "روسيا اليوم".


ينس ستولتنبرج

العراق

الناتو

حلف شمال الأطلسى

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