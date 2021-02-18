الناتو يعلن رفع عدد قواته فى العراق إلى 8 أضعاف

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن حلف شمال الأطلسى قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص، بحسب "روسيا اليوم".