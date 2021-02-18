الناتو يعلن رفع عدد قواته فى العراق إلى 8 أضعاف

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن حلف شمال الأطلسى قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص، بحسب "روسيا اليوم".
الناتو يعلن رفع عدد قواته فى العراق إلى 8 أضعافالخميس، 18 فبراير 2021 05:58 م
ينس ستولتنبرج
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