إيمان حنا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان أن تستمر سيطرة المنخفض الجوي Joyce "جويس"حتى يوم الأحد المقبل لنكون حينها مع موجات من الصقيع تمتد لليومين التاليين. وفق موقع "إم تى فى".

ويتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط بالمنخفض الجوّي البارد والعاصف والذي يحمل معه أمطارا غزيرة، ورياحا قويّة تقارب الـ 100كم/س شمال البلاد، وثلوجا على ارتفاعات متدنية ومتوسطة والتي تلامس الـ 400 متر خاصة شمال البلاد.

والمتوقع غدا أن يسود طقس غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.​

وقد تسببت العاصفة الثلجية، التي تضرب لبنان حاليا، في انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات وكافة مناطق البلاد، وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان (إدارة الكهرباء العمومية) ، أن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.