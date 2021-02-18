وأوضحت الهيئة الفيدرالية للسلامة العامة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس- أنه ألقي القبض على المهربين بولاية "نويفو ليون" الحدودية الشمالية أمس الأربعاء.

يذكر أن المكسيك وفرت مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس "كورونا" إلا أنها لم تنته بعد من تطعيم أفراد الفرق الصحية العاملين بالصفوف الأمامية في مكافحة فيروس "كورونا" والبالغ عددهم 750 ألف شخص، وتخطى إجمالي حالات الإصابة في المكسيك منذ بداية تفشي الوباء مليوني حالة.

