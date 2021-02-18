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المكتب الإعلامى لرئيس وزراء ليبيا: نتطلع للتعاون مع مصر لتثبيت دعائم الاستقرار

الخميس، 18 فبراير 2021 07:53 م
المكتب الإعلامى لرئيس وزراء ليبيا: نتطلع للتعاون مع مصر لتثبيت دعائم الاستقرار رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة
كتب : أحمد جمعة

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قال المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، إن زيارة الأخير إلى القاهرة تأتى فى إطار التواصل والتعاون المشترك بين ليبيا وكافة الدول الشقيقة والصديقة.

 

وأكد المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الليبية لـ"اليوم السابع"، أن زيارة الدبيبة لمصر لها أهمية فى تعزيز التعاون مع القاهرة فى مجالات التنمية والأمن والقطاعات الخدمية، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار فى ليبيا.

 

وكان رئيس الوزراء الليبى الجديد عبد الحميد الدبيبة قد عبر اليوم الخميس، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الرئيس أبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.

 

وأوضح الدبيبة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الرئيس السيسى أكد على أهمية وحدة التراب الليبى، ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين، معربا عن تطلعه إلى علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها مصر.

 

وتعد زيارة رئيس الوزراء الليبى الجديد إلى القاهرة هى أول زيارة رسمية له بعد تكليف برئاسة الحكومة عقب انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبى فى جنيف.

 

وفى سياق متصل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته باستقبال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

 

وقال الرئيس علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شرفت اليوم باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".

 

وكان المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الليبية الجديدة قد أكد لـ"اليوم السابع" إن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة بدأ مشاورات تشكيل حكومته، موضحا أن الأخير ملتزم بالإطار الزمنى المحدد في خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار الليبى في جنيف.

 

وكان مجلس الأمن الدولى قد رحب بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، واصفاً إياه بالإنجاز المهم كونه يعدّ محطة هامة في العملية السياسية الليبية.


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