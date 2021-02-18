المعمل الكيماوى يحدد مصير 3 متهمين بحيازة مخدرات فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة 3 عاطلين فى كرداسة، لكتابة تقرير وافى عنها يتضمن نوعيتها وكميتها والجدول المدرجة به؛ وتقديمه لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات فى القضية.

واعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار بها، وصدر قرار من النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (القاهرة، الجيزة) من ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجراما - مكبس بمشتملاته - 4 خزينة سلاح - عدد 122 طلقة نارية - مبالغ مالية - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس)، بحوزة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.