المعاهد الأزهرية: امتحانات الفصل الأول فى مستوى الطالب المتوسط

إبراهيم سعيد

قال الدكتور صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تقرر أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مستوى الطالب المتوسط مراعاة للظروف الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى اليوم الأربعاء، أن قرار وضع الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط جاء بهدف اختيار وسيلة مناسبة وعادلة لتقييم أداء الطلاب تماشيًا مع الظروف الراهنة، لافتًا إلى عدم تضرر الطالب المتفوق من هذا القرار.

وأشار إلى أن إلغاء منهج يناير سيتم مراعاته فى خطة توزيع المنهج فى الفصل الدراسى الثانى من خلال تعويضه فى هذا الفصل فى المقررات التى سيدرسها الطلاب.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، طلب التوفيق بين مصلحة الطلاب والمحافظة على صحتهم، وتوفير وسائل تقييم مناسبة، مشيرا إلى أن النظام التعليمي سيظل كما هو، وهناك 2 مليون طالب في جميع المراحل الأزهرية، وأن الامتحانات ستبدأ يوم 29 فبارير الجارى.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "هناك استعدادات من أجل البدء في الامتحانات وسيتم تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية، والجزء الشفوي لم يلغي ولكنه تم إرجاءه فقط، حيث يتم التقييم حسب امتحانات تحريرية مكثفة ويتم الحصول على أكثر من مادة".

وقال: "امتحانات القرءان الكريم تكون تراكمية حيث يتم السؤال فى العام الحالى ومناهج الأعوام السابقة".