المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لفران متهم بحيازته الهيروين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم الخميس، فرانا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه ومصادرة المخدر، لحيازته 75 جرام من مخدر الهيروين كان يعتزم توزيعها على عملائه بمدينة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 30471 جيات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2238 كلى جنوب الزقازيق عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط" جمال ا ع " 58 سنة فران مقيم سعدون بندر بلبيس، لحيازته كمية مخدر الهيروين تزن 75 جرام بقصد الاتجار، وتم إحالة المتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.