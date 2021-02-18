المحكمة تفض أحراز قضية "سفاح الجيزة" المتهم بقتل صديقه فى بولاق.. فيديو

كتب سليم على

فضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عطية، اليوم الخميس، الأحراز الخاصة بقضية قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، المتهم بقتل صديقه رضا حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه بشقته .

وأجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل المحكمة أثناء عرض الأحراز، والتى تضمنت اسطوانة تحوي فيديو من كاميرا مراقبة لمنزل نهى زكريا بالإسكندرية وخاص بالمجني عليها، وكذلك فيديو محاكاة لقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل صديقه رضا حميده وزوجته فاطمة زكريا.

وخلال الجلسة، استعانت المحكمة بالمساعدات الفنية لتشغيل الفيديوهات بعد الاستعانة بشاشة عرض، وحوى المظروف الأول 6 اسطوانات.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتين ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.