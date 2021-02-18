المحكمة التأديبية تجازى مسئولين بالتضامن الاجتماعى فى الغربية وشمال سيناء

كتب عبد الله محمود

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 275 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وكبير أخصائيين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية.



وأكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام في القضية أن المحالين في غضون شهر أغسطس 2018 وبدائرة عملهما خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.



وتبين من أوراق القضية أن "م.أ"، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية "وكيل وزارة" خلال فترة عمله مديرًا للتضامن بمحافظة شمال سيناء تعدى على المخالف الثاني بالقول.



وكشفت أسباب الحكم أن "ع.ج"، كبير أخصائيين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء تحدث مع المخالف الأول بأسلوب غير لائق خلال محادثة هاتفية بينهما رغم كونه هو رئيسه الأعلى.



وأكدت المحكمة أن المخالفين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 57 و58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية والمادتين 149 و150 من لائحته التنفيذية.



وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بغرامة تعادل عشرة أيام من أجره الوظيفي عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 10 أيام من راتب، كبير أخصائيين بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.