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المبعوث الأممى لليمن: لا غنى عن الدعم الدولى لحل الأزمة اليمنية

الخميس، 18 فبراير 2021 05:35 م
المبعوث الأممى لليمن: لا غنى عن الدعم الدولى لحل الأزمة اليمنية مارتن جريفيث
كتب أحمد عرفة

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قال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن، أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام، ويشكل خطرا على النازحين.

وتابع المبعوث الأممى إلى اليمن: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية.

وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن، أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.

 

 

 


مارتن جريفيث

اليمن

ازمه اليمن

الحوثيين

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