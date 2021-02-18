الكنيسة الأسقفية تنظم يوما رياضيا بمشروع "معا من أجل مصر" فى المنيا

كتب مايكل فارس

قالت الكنيسة الأسقفية، إن مشروع معًا من أجل تنمية مصر، واصل نشاطه بمحافظة المنيا، بتنظيم يوم رياضى بالتنسيق مع مؤسسة أجيال للتنمية، بحضور 75 من الفتية والفتيات من المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بمركز شباب قرية بنى أحمد الغربية، حيث شارك الشباب فى هذا اليوم مدير الإدارة الرياضية لمركز المنيا، وبعض أعضاء من مجلس إدارة النادى.

وأضافت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع فى بيان لها، أن هدف اليوم كان تنفيذ ألعاب جماعية تعزز قيمة التعاون والمسئولية عند الأطفال والاشتراك في تنفيذ أفكار مشتركة باستخدام الخامات المتاحة لديهم أثناء اللعب.

وقال رامز بخيت مسئول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية: حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من تعقيم والتباعد الاجتماعى وتقسيم الشباب المشاركين لمجموعات صغيرة للحفاظ على سلامتهم.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.