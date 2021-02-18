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القوى العاملة تحصل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى توفى بالرياض

الخميس، 18 فبراير 2021 11:13 ص
القوى العاملة تحصل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى توفى بالرياض محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أحمد .س.ر.أ" والذى كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالرياض وقد وافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
 
وقال هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق  العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع إدارة المؤسسة التي كان يعمل  بها المواطن "أحمد .س.ر.أ" للوقوف علي بيانات ملف العمل ومستحقاته تبين أن ورثة المذكور يستحقون مبلغ  55090 ريالا سعوديا ، أي ما يوازى 229 ألف جنيه مصري تقريبا ، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر.
 
 

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