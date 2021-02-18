اليوم السابع
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القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 06:00 ص
القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات.. صور استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بسجل مدنى قرية الصوة مركز أبو حماد.

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت: إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، والعميد حسن علوش، وأشرف عوض، موظف بالأحوال المدنية بالزقازيق، ومن القرى التى استفادت ومن بطاقات الرقم القومى، خلال المأمورية التى تمت بسجل مدنى قرية الصوة مركز أبو حماد قرى" الصوة، السناجرة ، وعليم ، والعمارة، وعزبة حنا ".

 

استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية (1)
استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية
 
استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية (2)
استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية
 
استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية (3)
استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية

 

استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية (4)
استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية 

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اخبار الشرقية

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