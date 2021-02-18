القبض على قاتلى وكيل زراعة سابق وزوجته بالإسماعيلية بدافع السرقة

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

تمكنت مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية من تحديد هوية قاتلى وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، بدافع السرقة، وتم ضبط الجناة.

وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة الرائد محمد الفرماوى، رئيس مباحث مركز شرطة فايد، إلى أن القاتل، أحد جيران القتيل، وشهرته "فراويلا"، وكان يعيش بالقاهرة، وجاء إلى قرية سرابيوم واستقر بها مؤخرًا واستعان بصديق له من مدينة فايد، فى تنفيذ جريمته، التى ارتكبها أثناء سرقة منزل الضحية، وقت صلاة الفجر.

وكشفت التحريات أن القاتل وشريكه كان يسرقان الضحية وقت صلاة الفجر، وعند ذهاب الضحية لصلاة الفجر فى المسجد، شاهد الجانى، فتم قتله بآلة حادة على رأسة، وطعنات بالجسم، وعند محاولة الجانى وشريكه من سرقة المنزل، صحيت الزوجة، فتم قتلها أيضًا من قبل الجانى وشريكة.

وشيع أهالى قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء جنازة وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته اللذين قتلا غدرًا بدافع السرقة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قررت التصريح بدفن جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته عقب تشريحهما، وكانت النيابة العامة قررت عقب الانتهاء من معاينة جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين، بعد أن شهدت قرية سرابيوم حادثة قتل بشعة حيث لقى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته مصرعهما فى ظروف غامضة فى قرية سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى، رئيس مباحث فايد مفاده العثور على جثة مهندس زراعى يدعى "محمد.ع" 74 عام وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته "عزيزة" متوفين داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وقال شهود عيان من جيران المجنى عليهما إنهم وجدوا جارهم وزوجته متوفيين داخل منزلهما، وإن الوفاة ليست طبيعية، على الفور تم الاتصال بالشرطة التى حضرت إلى مكان البلاغ لكشف غموض وملابسات الواقعة وظروفها، وقال مصدر أمنى، إن وراء ارتكاب الواقعة شبهة جنائية بقصد السرقة، حيث تم العثور على جثة المجنى عليه مكبل وملقى على سلم منزله بينما تم العثور على جثة الزوجة عليها آثار خنق كما تم اكتشاف سرقة مبلغ مالى ومجوهرات الزوجة.