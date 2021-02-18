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القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو حشيش داخل سيارة في البساتين

الخميس، 18 فبراير 2021 11:40 ص
القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو حشيش داخل سيارة في البساتين متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطل بمنطقة البساتين ضبط بحوزته  10 كيلو حشيش داخل سيارة يقودها، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن القاهرة)، من ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام –   3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 جرام -  مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم.

 

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(774.000) جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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