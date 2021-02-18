اليوم السابع
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"القابضة للمياه" تنشر معداتها على محاور القاهرة الرئيسية تحسبا لسقوط أمطار غدا

الخميس، 18 فبراير 2021 08:09 م
"القابضة للمياه" تنشر معداتها على محاور القاهرة الرئيسية تحسبا لسقوط أمطار غدا نشر معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة
كتب أحمد حسن

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وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بنشر معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، علي المحاور الرئيسية ومطالع الكبارى، وفقاً للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار غدا الجمعة.
 
وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، على التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة، مع استمرار العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة بجميع القطاعات، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.
 
وأوضح أن الشركة دفعت بأكثر من 100 معدة وبدالة وسيارات كسح المياه، وتم تمركزها وفقا لخطة الانتشار والتمركز المعدة سلفا، والتى ضمت عدد من المحاور الرئيسية منها، (طريق الاوتوستراد، المنصة، كوبرى المطار، النزهة، شيراتون، نفق الثورة، قصر البارون، صلاح سالم، الفنجرى).
 
وكانت الشركة القابضة قد دفعت خلال الأيام الماضية، بأكثر من 1660 معدة من الطلمبات والبدلات والمولدات المتنقلة والسيارات المجهزة، وفرق الصيانة والطوارئ بالشركات التابعة بمختلف المحافظات.
 
 
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