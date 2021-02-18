اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 04:03 م
خالد صلاح
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الفاتيكان يشدد قواعد التطعيم ضد كورونا ويرفع شعار "لا لقاح.. لا عمل"

الخميس، 18 فبراير 2021 03:06 م
الفاتيكان يشدد قواعد التطعيم ضد كورونا ويرفع شعار "لا لقاح.. لا عمل" لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أبلغ الفاتيكان موظفيه بأنهم قد يخاطرون بفقد وظائفهم إذا رفضوا التطعيم ضد كوفيد-19 دون وجود أسباب صحية تحول دون ذلك.

وذكر مرسوم أصدره الكاردينال جوزيبي بيرتيلو، أن التطعيم هو "الخيار المسؤول" لأنه يحول دون إلحاق الضرر بالآخرين.

ويعمل آلاف الموظفين في الفاتيكان، يعيش معظمهم في إيطاليا. وبدأ برنامج التطعيم في المدينة الشهر الماضي وكان البابا فرنسيس (84 عاما) من بين أول من تلقى جرعات اللقاح.

وقال المرسوم المؤلف من سبع صفحات إن من لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب صحية قد ينقلون إلى وظائف أخرى، بحيث يخالطون أشخاصا أقل، لكنهم سيحصلون على نفس الراتب حتى لو انتقلوا للعمل في منصب أقل.

لكنه ذكر أن من يرفض التطعيم دون سبب مقنع سيكون عرضة لمادة معينة في قانون حقوق وواجبات الموظف لعام 2011.

وتنص هذه المادة على أن الموظف الذي يرفض "الإجراءات الوقائية" قد يكون عرضة "لدرجات متفاوتة من العواقب قد تفضي إلى الفصل".

 


الفاتيكان

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اصابات كورونا

الكاردينال جوزيبي بيرتيلو

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