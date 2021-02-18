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العربية: الصواريخ المستخدمة بهجوم أربيل قدمتها إيران

الخميس، 18 فبراير 2021 07:14 م
العربية: الصواريخ المستخدمة بهجوم أربيل قدمتها إيران اربيل
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أمريكيون يشاركون بغداد وإقليم كردستان بالتحقيقات بهجوم أربيل الذى وقع مساء الإنين الماضى، وقالت مصادر لقناة العربية، إن الصواريخ المستخدمة بهجوم أربيل قدمتها إيران.

وفى وقت سابق أكدت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجموعة تابعة لفصيل من حزب العمال الكردستاني ومجموعة من ميليشيا الحشد وراء هجوم أربيل.

وأضافت القناة، أن تحقيق أمريكي كشف تورط فصيل من حزب العمال الكردستاني وميليشيا الحشد في هجوم أربيل.


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