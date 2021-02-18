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العربية: الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها من سوريا ستعود لتل أبيب الليلة عبر موسكو

الخميس، 18 فبراير 2021 08:47 م
العربية: الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها من سوريا ستعود لتل أبيب الليلة عبر موسكو سوريا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها من سوريا ستعود إلى إسرائيل الليلة عبر موسكو.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن عملية تبادل أسرى مع إسرائيل بوساطة روسية، كاشفة عن إطلاق سراح سوريين اثنين مقابل فتاة إسرائيلية.

كانت سوريا أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في حماية شركاء الاحتلال الإسرائيلي وعملائه من التنظيمات الإرهابية، كما لن تفلح في إشغال الجيش السوري عن مواصلة الإنجازات التى يحققها فى مكافحة الإرهاب.


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