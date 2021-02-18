العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة المنشية الجديدة فى المحلة

الغربية عادل ضرة

عثر أهالى منطقة المنشية الجديدة التابعة لقسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاما داخل شقته منذ عدة أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة المنشية الجديدة.

انتقل الرائد أحمد عبد الشافى، رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.م.ا" 30 سنة، ولا توجد أى إصابات ظاهرية بالجثة، أو أثار عنف بالشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة للتحقيق.