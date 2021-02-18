العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بمنطقة زراعية فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق توك توك، ملقاة بمنطقة زراعية بإحدى قرى مركز الصف، وكشفت مناظرة الجثة وجود العديد من الإصابات نتيجة الاعتداء عليه بألة حادة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لسائق توك توك، تم قتله نتيجة الاعتداء عليه بألة حادة، مما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.