العثور على جثة تاجر خردة أمام قرية الرويسات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، جثة تاجر خردة، فى العقد الثالث من العمر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" طاهر م م ال " 34 سنة تاجر خردة، جثة هامدة، وتبين العثور على الجثة أمام قرية الرويسات طريق" بلبيس- العاشر.

بالعرض على النيابة العامة، صرحت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.