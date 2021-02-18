اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 05:28 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 18 فبراير 2021 05:12 ص
الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الخميس إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وذلك ارتفاعا من سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ حتى الآن 89806 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

 


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