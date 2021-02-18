"الصحة الكويتية": الدفعة الخامسة من لقاح (فايزر - بيونتيك) تصل الأحد المقبل

أ ش أ

أعلن الوكیل المساعد لشؤون الأدویة والتجھیزات الطبیة في وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله البدر، اليوم الخميس، أن الدفعة الخامسة من لقاح (فایزر- بیونتیك) المضاد لفیروس "كورونا" ستصل یوم الأحد المقبل.

وقال البدر - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقیقة لسلامة اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرارھا في متابعة المعلومات والبیانات بشأن سلامة وفعالیة وجودة اللقاحات محلیا وعالمیا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنین والمقیمین.

وأشار إلى حرص الكویت على مواجھة جائحة "كورونا"، لافتا الى أن التطعیم ھو السبیل الوحید مع الالتزام بالاشتراطات الصحیة لتخفیف مشكلة ھذا الوباء الذي تعاني منه جمیع دول العالم.

كانت الكویت قد بدأت حملة التطعیم في 27 دیسمبر من العام الماضي وبلغ عدد المسجلین في منصة تلقي اللقاح حتى یوم الاثنین الماضي 454 ألفا و522 شخصا في حین وصل إجمالي عدد متلقي التطعيمات نحو 137 ألف شخص.