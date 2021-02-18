اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 02:32 م
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الشرقية تستقبل 240 ألف و121 طلب تصالح على مخالفات البناء

الخميس، 18 فبراير 2021 02:24 م
الشرقية تستقبل 240 ألف و121 طلب تصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار توافد المواطنين علي المراكز التكنولوجيه لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للإستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 35 % قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

أشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري  ، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه تم إستقبال 240 ألف و121 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى  اليوم 18 فبراير 2021 و تحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

ومازال أهالي الشرقية يتوافدون علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات  البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

 


تقنين اراضى

مخالفات البناء

محافظه الشرقيه

طلب تصالح

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