السيطرة على حريق داخل منزل فى حلوان وإصابة طفلتين

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب في أحد المنازل أثر سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى المنزل بمدينة حلوان مما أسفر عن إصابة طفلتين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى منزل بمنشية جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى سطح المنزل فتسبب فى إندلاع النيران بالمنزل مما أسفر عن إصابة طفلتين وهم "آيات أحمد" 12 سنة، وشقيقتها "هناء" 9 سنوات، بحروق متفرقة بجسدهما، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.