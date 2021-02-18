اليوم السابع
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السعودية تعلن "سعودة" مھن التعلیم والمحاماة بالمملكة

الخميس، 18 فبراير 2021 08:27 م
السعودية تعلن "سعودة" مھن التعلیم والمحاماة بالمملكة السعودية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن توطین مھنة التعلیم وكذلك المحاماة فى المملكة العربیة السعودية وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة السعودى، وقد صدر القرار رفقة بعض القرارات الأخرى من ضمنھا إشراك الجامعیین فى سوق العمل فى أوقات الفراغ أو فى أوقات الإجازات، كما تم إقرار المساھمة فى مبادرة تحسین العلاقة التعاقدية وترجیح كفه المتعاقدين من السعوديین والعديد من القرارات الأخرى التى سنتعرف علیھا، بحسب بيان الوزارة.
 
كما أعلن وزير الموارد البشرية السعودى عن العمل على صیاغة استراتیجیة سوق العمل في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، ويتم ذلك عبر العديد من ورشات العمل من أجل ضمان تطوير بیئة سوق العمل في السعودية، والقیام برفع الكفاءات المھنیة لتكون متناسبة مع متطلبات سوق العمل العالمیة، وتستھدف من خلالھا جمیع القطاعات والمھن والأنشطة، وسیتم استثمار كافة الفرص من أجل تمكین أبناء الوطن في العمل والذي سیتم بخصوصه إطلاق قرار توطین مھنة المحاماة بالإضافة إلى توطین مھنة التعلیم. 
 
كما ذكر البیان عدد السعوديین والسعوديات ممن دخلوا في سوق العمل في شھر يناير الفائت 2021 ،حیث تجاوز عددھم أكثر من 28 ألف شاب وشابة، وذلك من خلال مراكز ھدف ومراكز ”طاقات“ للتوظیف وبرامج دعم التوظیف والتمكین، كما تضمن أيضا المساھمة في تحسین العلاقة التعاقدية، وترجیح كفة التعاقد مع المواطنین السعوديین، كما حققت ھذه المبادرات والبرامج التوطین في عامي 2019 و2020 نتائج جیدة والتحق في سوق العمل حوالى 420 ألف مواطن سعودي ومواطنة، والآن إلیكم أبرز ما جاء على لسان وزير الموارد البشرية بعد لقاء اللجنة الوطنیة للمھن الاستشارية واللجنة الوطنیة للمقاولین فى المملكة.

السعودية

التعليم

المحاماة

توطين

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