السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لترزى يتاجر فى الهيروين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، لترزى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر، لحيازته كمية من مخدر الهيروين تزن 135 جراما، لترويجها على عملائه بمدينة بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 31346 جيات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2241 كلى جنوب الزقازيق عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط "محمود أ ال" 22 سنة ترزى، مقيم بير عمارة مركز بلبيس، لحيازته كمية من مخدر الهيروين تزن 135 جراما بقصد الاتجار.

تم إحالة المتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.