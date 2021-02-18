اليوم السابع
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الرى: إحالة 16 ألفا و399 محضر تعدى على الترع للنيابات

الخميس، 18 فبراير 2021 01:36 م
الرى: إحالة 16 ألفا و399 محضر تعدى على الترع للنيابات التعدى على النيل
كتبت أسماء نصار

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ارتفع إجمالى المحاضر التى تم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى، التابعة لقطاع الرى إلى 16339 محضر مخالفة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.
 
يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.
 
وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.
 
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
 
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات.

اخبار اليوم

التعدى على النيل

محاضر التعدي على النيل

البناء المخالف

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