كاراكاس (أ ش أ)

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عن استعداد الجيش للدفاع عن سيادة البلاد فى حال تعرضها لأى "عدوان" من قبل كولومبيا، وقال مادورو -في خطاب متلفز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، "أكدت للقوات المسلحة الوطنية للجمهورية البوليفارية أنه يجب أن ترد بحزم على تصريحات الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بشأن فنزويلا".