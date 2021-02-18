الرئيس السيسي: شرفت اليوم باستقبال أخى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية

كتب محمد الجالى

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تشرفه باستقبال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

وقال الرئيس علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شرفت اليوم باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".