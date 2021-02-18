اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 10:45 ص
خالد صلاح
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الرئيس السيسى يهنئ رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال

الخميس، 18 فبراير 2021 10:24 ص
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


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