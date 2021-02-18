الرئيس السيسى يهنئ رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلالالخميس، 18 فبراير 2021 10:24 ص
الرئيس السيسى
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