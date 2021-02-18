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الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالموافقة على تعديل الاتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة

الخميس، 18 فبراير 2021 09:16 ص
الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالموافقة على تعديل الاتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995، بشأن الوضع القانونى والمزايا والحضانات الخاصة بالمنظمة فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020.
 
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 484 لسنة 2021 بالموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.
 
ونشر القراران فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.
 
 

السيسي

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

المنظمة الدولية للهجرة

التعاون المصري الأمريكي

عاجل

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