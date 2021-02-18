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الرئيس السيسى يستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة

الخميس، 18 فبراير 2021 01:40 م
الرئيس السيسى يستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ معبراً عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
 
الرئيس السيسى يستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة (2)
 
الرئيس السيسى يستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة (3)
 

 

الرئيس السيسى يستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة (1)
 

 

 


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