موسكو (أ ش أ)

أكد السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف اليوم الخميس، على أن الإنتاج المشترك للقاحات ضد كورونا في الخارج سيبدأ خلال الأيام القادمة.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "بالنسبة للطلب على اللقاح الروسي في الخارج، فإنه مرتفع للغاية لدرجة أنه يتجاوز الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، ولهذا يجري العمل النشط الآن لإطلاقه، وفي الأيام القليلة المقبلة للغاية سيبدأ إنتاج اللقاح الروسي في عدد من البلدان الأجنبية .. سيغطي الإنتاج في عدد من البلدان الأجنبية احتياجات هذه الدول، ويعمل إنتاجنا المحلي للسوق المحلي.. أكرر مرة أخرى، الأولوية المطلقة هي سوقنا المحلي وصحة مواطني روسيا".